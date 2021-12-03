ناصرالعنزي



الكويت والقادسية وجها لوجه في موقعة جماهيرية غدا السبت في ختام الجولة الثالثة لدوري stc للدرجة الممتازة، لذلك سنكون على موعد من الإثارة والأهداف كما عودنا دائما نجوم الفريقين، خاصة ان في جعبة كل منهما 6 نقاط.



فيما تقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى التضامن مع اليرموك على استاد ثامر وكلاهما من دون نقاط، وفي الأخرى سيكون الصراع شديدا بين العربي والسالمية ولكل منهما 3 نقاط على ستاد صباح السالم.



في مواجهة الغد بين المتنافسين الدائمين الكويت والقادسية ستكون الجماهير على موعد لا يحتمل التأخير لمتابعة مواجهة مثيرة لن تخلو من الأهداف والتشويق، فالأبيض يدخل المباراة مكتمل الصفوف بعدما حقق فوزين مستحقين في الجولتين الماضيتين، وفوزه اليوم بقيادة مدربه نبيل معلول سيعزز من مكانته في الصدارة تأهبا لجولات طويلة. ويغيب عن الأبيض لاعبه يوسف ناصر الموقوف وطلال الفاضل المصاب، وبالطبع لن يكون ذلك مؤثرا على الفريق لوفرة اللاعبين القادرين على التمثيل الأساسي.



أما الجانب القدساوي فيمر بحالة انتعاش منذ الجولة الماضية بعدما حقق فوزا مثيرا على العربي في مواجهة جماهيرية، وتخطيه الكويت اليوم سيقطع به مسافة طويلة نحو اعتلاء صدارة القسم الأول، وقد أحسن مدرب الأصفر الجزائري خير الدين مضوي قيادة فريقه وخصوصا أمام العربي، ويمتلك عناصر متألقة ومنها بدر المطوع وعيد الرشيدي وأحمد الظفيري والحارس خالد الرشيدي.



وفي مباراتي اليوم التضامن يسعى وضيفه اليرموك إلى تحقيق أول فوز لهما في البطولة للابتعاد عن المراكز المتأخرة بعدما خسرا مباراتيهما السابقتين، أما مواجهة العربي والسالمية فستكون سباقا بين المدربين الكرواتي انتي ميشا ومحمد ابراهيم لخطف نقاط المباراة. والأخضر قادر على استعادة ثقة الجماهير به بعد خسارته من القادسية، في حين ان السماوي يدخل المباراة بصفوف مكتملة ويطمح الى الفوز ومزاحمة فرق الصدارة.