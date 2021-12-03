ينظم نادي الرماية غدا في الـ 5:30 مساء على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية الحفل الختامي لكأس المغفور له الشيخ علي صباح السالم، بحضور راعي الكأس الشيخ صباح بدر السالم والشيخ عبدالله ثامر العلي، وذلك لتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز على الرماة والراميات الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بمسابقات الرماية الأولمبية (التراب والسكيت) للرجال والسيدات والناشئين.



وثمن دعيج العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ما حظيت به الكأس من مشاركة عدد كبير من رماة وراميات نادي الرماية الكويتي ورماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني، حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب 100 رام ورامية.