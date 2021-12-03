هادي العنزي



أنهى مجلس إدارة نادي القادسية تعاقده مع مدرب الفريق الأول لكرة السلة التونسي قاسم الورشفاني بالتراضي، وجاءت إقالته بعد النتائج المخيبة للفريق، حيث تلقى عدة خسائر متتالية من برقان، والجهراء، وكاظمة والكويت في دوري الدرجة الممتازة، مما وضع الفريق في مأزق حرج، ليصبح مرشحا للهبوط لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، إذا ما تواصلت نتائجه المخيبة في القسمين المقبلين، ويشهد الدوري الممتاز توقفا مبرمجا مسبقا لإعداد الأزرق للمشاركة في الدورة الخليجية الثالثة التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل.