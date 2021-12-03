الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة في فندق الشرق بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بمشاركة 12 دولة هي: الكويت وقطر والسعودية ولبنان والعراق وسورية والأردن وفلسطين والبحرين والإمارات وسلطنة عمان.



وقد حرص رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا نائب رئيس الاتحاد الآسيوي علي بن غانم الكواري، على عقد لقاءات جانبية مع عدد من رؤساء الاتحاد المشاركة في الاجتماع وذلك لبحث التعاون المشترك. ويأتي على رأس أعمال الجمعية العمومية العديد من البنود وعلى رأسها انتخابات مجلس إدارة جديد لاتحاد غرب آسيا.