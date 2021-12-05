ناصر العنزي



حلق الكويت في صدارة دوري stc الممتاز وحيدا بعدما حقق فوزا ثمينا على منافسه القادسية بثلاثة اهداف مقابل لا شيء في ختام الجولة الثالثة، ورفع بذلك الأبيض رصيده إلى 9 نقاط وبقي الأصفر على نقاطه الـ 6.



لم يمهل نجم الكويت أحمد زنكي خصمه القادسية التقاط أنفاسه وعاجلهم بهدفين صاعقين في أول «20» دقيقة أصابا الأصفر وجماهيره في مقتل، وجاء الهدف الاول من مجهود شخصي بعدما انطلق زنكي بالكرة متخطيا المدافعين تراشي وعلي فايز وسددها بقوة لتسكن مرمى خالد الرشيدي «7»، ثم كرر زنكي الفعل نفسه ومن المكان نفسه وسجل الهدف الثاني «20» مؤكدا ان فريقه الأبيض عازم على الخروج بأكثر من هدفين.



وتفوق المدرب التونسي نبيل معلول على منافسه الجزائري خيرالدين مضوي في الشوط الأول بعدما دفع بالثلاثي فيصل زايد ومبوكاني وزنكي في المقدمة، معتمدا على انطلاقات الأخير الجانبية والذي أحسن تماما في أداء دوره، وشكل قلقا كبيرا على دفاع الخصم، وكاد يضيف هدفا ثالثا قبل ان تبتعد عنه الكرة «22»، كما ضاعت على الكويت فرصة ثمينة اخرى على بعد خطوات من المرمى ولكن تدخل خالد الرشيدي وأنقذ الموقف من امام مهاجم الكويت الكونغولي مبوكاني.



ولم يكن الأصفر في حالة دفاعية جيدة بوجود الرباعي راشد الدوسري وعلي فايز وخالد ابراهيم والألباني تراشي وتسبب الاخير في الهدف الثاني في مرماه، كما انعدم التواصل بين خطي الوسط والهجوم، ووحده عيد الرشيدي كان يتحرك بايجابية في الجناح الأيمن، ومرر كرات لم تجد من يتابعها، وحصل الأصفر على فرصة وحيدة في الشوط الأول بعدما سدد أحمد الرياحي كرة قوية ارتدت من القائم.



وتبادل الفريقان الهجمات بالشوط الثاني ولم تنفع محاولات مدرب القادسية مضوي في انعاش فريقه بإشراكه بدر المطوع وعبدالله ماوي، وظل الأصفر يدور حول نفسه عاجزا عن اقتحام منطقة جزاء الخصم وتهديد مرماه، فيما جدد نبيل معلول النشاط في صفوف فريقه وأشرك يوسف الخبيزي وعبد المحسن تركماني وابراهيم كميل، وحافظ لاعبو الأبيض على تماسكهم وتصدوا لمحاولات القادسية وشنوا هجمات خطرة وتمكن طلال الفاضل من إضافة الهدف الثالث بعد خطأ من عبدالله ماوي «83» وخرجوا فائزين بثلاث نقاط ثمينة.

أدار المباراة الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما وأجاد في إدارتها.