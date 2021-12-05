مبارك الخالدي



تعود عجلة دوري stc لدوري الدرجة الاولى الى الدوران مساء اليوم بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من القسم الاول، حيث يلتقي الساحل مع برقان ولكل منهما ثلاث نقاط، وذلك على ملعب نايف الدبوس بنادي الفحيحيل، وفي نفس التوقيت يشهد ستاد مبارك العيار اللقاء الذي يجمع فريقي الصليبخات بنقطة واحدة مع خيطان الخالي رصيده من النقاط، ويغيب عن مواجهات الأسبوع فريق الجهراء وله 4 نقاط وذلك بداعي الراحة.

وتتجه الانظار صوب اللقاء الذي يجمع فريقي الساحل وبرقان نظرا لامتلاك الفريقين العديد من العناصر المؤثرة والقادرة على حسم النتيجة، وفي المقابل لا تقل المباراة الأخرى التي تجمع الصليبخات مع خيطان أهمية لرغبة الفريقين في ايقاف هدر النقاط والبحث عن الفوز لتحسين الترتيب وعدم الابتعاد عن فرق المقدمة.