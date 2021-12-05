عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد بعد التعادل مع كاظمة 1-1 في الجولة الثالثة من دوري stc الممتاز، انه كان يبحث عن الأداء وبلا شك معه النتيجة لكن في مباراة البرتقالي ظهر العنابي بشكل افضل وتحكم في رتم المواجهة وكان الاكثر استحواذا لكنه لم يحقق الانتصار، مشيرا إلى ان هذا الامر ليس بالسهل أمام فريق بحجم كاظمة.



وأضاف ان الفريقين قدما مباراة كبيرة من جميع النواحي لكن في النهاية طلعنا «حبايب» بنقطة لكل فريق.



وأكد عواد ان جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة ظهروا بصورة ممتازة ولم يقصروا في أداء واجبهم، لكن علينا أن نقدم المزيد.