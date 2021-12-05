أشاد عضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف بالخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت 9 يناير المقبل.



وقال في تصريح بعد الاجتماع التنسيقي الذي جمع اللجنة الأولمبية الكويتية بوكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، إن وزارة الداخلية كشفت خلال الاجتماع عن خطة أمنية متكاملة تستهدف أمن وراحة الوفود المشاركة والجماهير وتسخير كافة امكانياتها للبطولة.



وأضاف ان التحضيرات للبطولة بدأت منذ سنتين، وقد تم تجهيز جميع المنشآت التي ستحتضن منافسات 15 لعبة جماعية وفردية، مؤكدا ان افتتاح الدورة سيكون على مستوى عالمي من خلال شركات عالمية لها باع طويل في مثل هذه البطولات بمجمع 360 (ذا ارينا).