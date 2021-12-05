يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت على كاظمة 3 -1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 15 نقطة، فيما أصبح رصيد كاظمة 13 نقطة.

كما فاز العربي على برقان 3-0 ليصبح رصيده 6 نقاط، ظل برقان على رصيده السابق بـ 6 نقاط أيضا، وواصل القادسية صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على الجهراء والذي بقي على رصيده السابق بـ 5 نقاط.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز الساحل على الصليبخات 3-0، وحقق اليرموك نفس النتيجة على حساب الشباب.