مبارك الخالدي - هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف، أن السماوي استحق أكثر من نقطة التعادل التي خرج بها من مواجهة العربي (2-2)، ضمن الجولة الـ 3 لدوري stc للدرجة الممتازة، وقال ان السالمية قدم كل شيء في كرة القدم أمام العربي، وكان الأفضل والأخطر في المباراة، وتألق حارس العربي في الذود عن شباكه وكان نجم المواجهة، ونبارك للعربي الخروج بنقطة التعادل، آملا أن يواصل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم التقدم مع الفريق من مباراة لأخرى.



إلى ذلك، أعلن الشيخ تركي اليوسف وبالتنسيق مع عائلة حارس السالمية السابق المرحوم سطام الحسيني عن تقديم جائزة «سطام للقفاز الذهبي» تكريما لمسيرة الفقيد الكروية، وسيتم تقديم جائزة مالية وقدرها 100 دينار لأفضل حارس في كل جولة من الدوري، كما سيتم تكريم أفضل حارس في الموسم بجائزة قدرها 5000 دينار، وسيتم اختيار الأفضل من قبل لجنة مختصة من حراس مرمى سابقين.



من جهته، أشاد محمد إبراهيم بالمستوى الفني الذي جاءت به المباراة، وانها أعادتنا إلى الزمن الجميل للكرة الكويتية، حيث الإثارة والندية، والمتعة الكروية، وجاء اللقاء عامرا بالأهداف والجمل التكتيكية.



من جانبه، عبر أمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي عن غضبه من احداث سير المباراة، وقال ان العربي تعرض اليوم لمهزلة تحكيمية، وقد تعبنا ونحن نراسل اتحاد الكرة احتجاجا على ما تتعرض له فرق النادي من سوء إدارة تحكيمية سواء للفريق الاول او المراحل السنية أو فرق الصالات، واذا كان هذا هو مستوى الحكام باتحاد الكرة فلماذا لا يقومون بإحضار حكام أجانب؟



وأكد ان الحكم لم يكن منصفا، حيث تعمد نرفزة لاعبينا أثناء المباراة فضلا عن طرد رئيس جهاز الكرة ومدير الفريق على مندني بين الشوطين بدون سبب وانذار مساعد الجهاز الاداري أحمد النجار والطرد غير المستحق لسلطان العنزي، اضافة الى موقف سلبي من احد مساعدي الحكم وقيامه بحركة غير أخلاقية تجاه الجمهور، وتم رصد ذلك بفيديو مسجل وسنقوم باتخاذ اللازم نحو ذلك.