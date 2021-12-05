عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



قامت إدارة نادي التضامن بتقديم مكافأة مالية للاعبي الفريق الاول لكرة القدم عقب الفوز على اليرموك 2-1 ضمن الجولة الثالثة من دوري stc الممتاز.



من جهته، قال لاعب وسط «العنيد»، البحريني علي حرم، ان الفريق استطاع تعويض خسارته للنقاط في الجولتين الأولى والثانية من بوابة اليرموك الذي يعد منافسا لنا على مقاعد منتصف الترتيب.



وأضاف ان اليرموك قدم مباراة جيدة، وكان الأهم بالنسبة لنا الظفر بالنقاط الثلاث ونأمل البناء على هذا الانتصار في المباريات المقبلة.



من جانبه أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك أحمد حيدر، أن لاعبيه لم يقصروا في أداء واجبهم رغم الخسارة من التضامن 1-2، وهي الهزيمة الثالثة على التوالي، مبينا أن أداء الفريق تطور بصورة أفضل عن مواجهة كاظمة السابقة.



ولفت الى أن هناك عددا من الغيابات أثرت على الفريق ونحن ننتظر عودتهم كي تكتمل الصفوف قبل مواجهة النصر المقبلة في الجولة الرابعة والتي بلا شك سنسعى من خلالها إلى ترتيب أوراقنا بشكل افضل وتصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة، مؤكدا أن الفريق لديه الكثير ليقدمه على الرغم من النتائج غير المرضية حتى الآن.