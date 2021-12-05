يعقوب العوضي



تنطلق على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في الـ 6:00 مساء اليوم رحلة إعداد منتخبنا الوطني لكرة اليد لدورة الألعاب الخليجية المقرر استضافتها في البلاد في الفترة من 4 ولغاية 10 يناير المقبل والبطولة الآسيوية (تصفيات كأس العالم) والتي تقام في الدمام في الفترة من 18 الى31 من نفس الشهر.

وسيخوض المنتخب 4 مباريات ودية دولية في معسكر مونتنيغرو، والذي يغادر له 11 ديسمبر الجاري حيث يواجه منتخب كوسوفو مرتين ومنتخب مونتنيغرو مرتين أيضا ومن ثم يغادر إلى مقدونيا في 25 ديسمبر الجاري ويلعب مباراتين وديتين مع المنتخب المقدوني، على أن يعود إلى البلاد 31 من الشهر نفسه.



من جانب آخر، توجت سيدات اليد بنادي القرين بالميدالية الذهبية في مهرجان ناشئات اليد الأول الذي اقيم مساء أول من امس، وحصل فريق نادي سلوى الصباح (B) على المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى لاعبات نادي فتيات العيون (B).