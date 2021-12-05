وجه وست هام ضربة موجعة لضيفه تشلسي وتغلب عليه 3-2 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح تياغو سيلفا التسجيل لتشلسي في الدقيقة 29 ثم تعادل «المطارق» بهدف أحرزه مانويل لانزيني في الدقيقة 40 من ضربة جزاء تسبب فيها حارس تشلسي ادوارد ميندي.



بعدها تقدم تشلسي مجددا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ماسون ماونت، لكن وست هام تعادل في الدقيقة 56 بهدف سجله غارود بوين.



وقبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة، سجل البديل آرثر ماسوكو هدف الفوز 3- 2 لوست هام بعد خطأ في التمركز من الحارس ميندي. وتجمد رصيد «البلوز»عند 33 نقطة.



أما وست هام فرفع رصيده إلى 27 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع.



إلى ذلك، تمكن ليفربول من الخروج بفوز صعب ومتأخر على مستضيفه ولفرهامبتون 1-0، ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه ديفوك أوريجي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليرفع الفائز رصيده إلى 34 نقطة، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على وسط الملعب لاتخاذه كقاعدة لشن الهجمات وهو ما أدى لانحصار اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع ولفرهامبتون لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.



واستمرت محاولات ليفربول الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف ليفربول من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت نفسه تراجع ولفرهامبتون لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وأهدر ليفربول فرصة تسجيل هدف التقدم (60) عندما ارتبك ثنائي ولفرهامبتون سايس وسا ليتدخل غوتا حيث قطع الكرة قبل أن ينطلق باتجاه المرمى الخالي، ليسدد الكرة لكنها اصطدمت في كونور كودي.



واستمرت محاولات ليفربول الهجومية بحثا عن تسجيل هدف الفوز حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة والتي شهدت تسجيل ليفربول هدف الفوز بواسطة ديفوك أوريجي.



كما تغلب نيوكاسل على بيرنلي 1-0، فيما تعادل ساوثمبتون مع برايتون 1-1.



رانغنيك والانطلاقة مع يونايتد



ويفتتح مان يونايتد حقبة جديدة باشراف مدربه الألماني رالف رانغنيك الذي تعاقد معه النادي لفترة ستة اشهر على أن يتولى منصبا استشاريا في النادي لمدة سنتين بعد ذلك.



ويخوض رانغنيك اول مباراة رسمية له على ملعب «اولد ترافورد» أمام كريستال بالاس.



كما يستضيف أستون فيلا نظيره ليستــــر سيتي، ويلتقي توتنهام مع نوريـــــتش سيتي، فيما يحل برينتفورد ضيفا على ليدز.