اعتلى ميلان مؤقتا صدارة بطولة إيطاليا بفوزه المتوقع على ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-0، بانتظار نتيجة المباراة المنتظرة بين نابولي وأتالانتا الرابع لاحقا ضمن المرحلة السادسة عشرة.



ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي و4 عن إنتر الذي حل ضيفا لاحقا أيضا على روما.



وخاض ميلان المباراة في غياب قائده ومدافعه الدنماركي سيمون كاير الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته وخضع لعملية جراحية الجمعة ليبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

كما غاب المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي فضل مدربه ستيفانو بيولي إراحته للمباراة الحاسمة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والتي سيتحدد على إثرها ما إذا كان سيحجز بطاقته الصعبة في ثمن النهائي من عدمه.



وحسم ميلان النتيجة في الدقائق العشرين الأولي بعد أن افتتح لاعب وسطه العاجي فرانك كيسييه التسجيل، مستغلا تمريره عرضية من البرازيلي رافايل لياو (5)، قبل أن يضيف البلجيكي أليكسي سالماكرز الثاني بكرة سددها بيسراه (18)، واحتفل الأخير رافعا قميص زميله كاير باتجاه أنصار فريقه في مدرجات سان سيرو.



وقال البلجيكي الدولي بعد المباراة «اللحظات الحالية ليست سهلة على كاير وعائلته وكان من المهم أن نهديه هذا الهدف».



وبإحرازه 38 نقطة من 16 مباراة، يكون ميلان، بطل أوروبا 7 مرات، قد حقق أفضل مشوار حتى هذه الجولة منذ موسم 2004، علما أن لقبه الأخير في الدوري يعود إلى العام 2011.



ويدرك يوفنتوس، الداخل في أزمة جديدة نتيجة التحقيق المفتوح بشأن صفقات انتقال مشبوهة، أن الخطأ ممنوع في حال أراد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إذ يستقبل جنوى البوم متخلفا بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع.



ويلتقي أيضا بولونيا مع فيورنتينا، وفينيزيا مع فيرونا، وسبيزيا مع ساسولو، وسامبدوريا مع لاتسيو.