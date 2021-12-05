اقتنص ريال بيتيس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه برشلونة 1-0 أمس في المرحلة الـ 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في المواجهة التي جمعت الفريقين



ويدين «بيتيس» بالفضل في هذا الفوز الى نجمه خوان ميجيل خمينيز لوبيز (خوانمي) الذي سجل هدف الحسم (79)، وتعرض برشلونة للهزيمة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز.



وتوقف رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع ورفع بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث.



وألغى الحكم هدفا لصالح ريال بيتيس في الدقيقة (52) بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد «VAR» وتأكده من تسلل خوانمي، وقبل 11 دقيقة من نهاية اللقاء سجل خوانمي هدفا لريال بيتيس عبر تسديدة قوية بقدمه اليمنى بعد تلقيه تمريرة من كريستيان تييو، كما أهدر عبد الصمد الزلزولي فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني لبيتيس (82).



إشبيلية يتقدم للوصافة مؤقتا



إلى ذلك، تقدم إشبيلية إلى المركز الثاني مؤقتا، عقب فوزه المهم على حساب فياريال 1-0، وتخطى إشبيلية بذلك حامل اللقب أتلتيكو مدريد الذي يواجه لاحقا ريال مايوركا، حيث بات يملك الأول 31 نقطة بفارق نقطتين فقط عن اتلتيكو الثالث (29)، أما فياريال فيحتل المركز الثاني عشر مؤقتا برصيد 16 نقطة.

وسجل هدف الفوز لإشبيلية الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (16)، إثر كرة رأسية وضعها في الزاوية اليمنى عقب تمريرة عرضية لمواطنه ماركوس أكونيا (16)، ليصبح على بعد 5 نقاط من ريال مدريد المتصدر، حيث يقدم إشبيلية موسما مميزا حتى الآن بقيادة المدرب أوناي إيمري، كما أن رابع الموسم الماضي ينافس ايضا بقوة على جبهة دوري أبطال أوروبا حيث يقاتل من أجل نيل بطاقة تأهل مع الثنائي ليل الفرنسي المتصدر (8) وريد بول سالزبورغ النمساوي الثاني (7)، حيث يحتل المركز الثالث بـ6 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.



وتقام اليوم 4 مباريات حيث يستضيف رايو فايكانو نظيره إسبانيول، ويلتقي إلتشي مع قادش، ويتواجه ليفانتي مع أوساسونا، ويحل فالنسيا ضيفا على سلتا فيغو.