هو يريد جميع الارقام القياسية الممكنة، وبلوغه السادسة والثلاثين لا يغير من أهدافه على الاطلاق، انه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أكد مرة جديدة انه من طينة الهدافين النادرين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم مع بلوغه الهدف رقم 801 في مسيرته بعد تسجيله هدفين في مرمى أرسنال ليقود فريقه مان يونايتد إلى الفوز 3-2.



هنا بعض الأرقام التي ميزت مسيرة رونالدو:



٭ 5- عدد الكرات الذهبية التي نالها خلال مسيرته.



٭ 7- الرقم المفضل لقميص رونالدو.

ارتداه منذ قدومه الى مان يونايتد عام 2003 قادما من سبورتينغ لشبونة.

٭ 14- عدد الاهداف التي سجلها رونالدو في نهائيات كأس أوروبا، ليكون بالتالي أفضل مسجل في تاريخ المسابقة القارية.



٭ 140- عدد الاهداف التي سجلها في دوري أبطال أوروب ليتصدر ترتيب الهدافين للمسابقة القارية الأم.



٭ 181- عدد المباريات التي خاضها رونالدو في دوري أبطال أوروبا، متجاوزا الرقم القياسي السابق بحوزة الحارس الاسباني إيكر كاسياس (177).



٭ 801- عدد الاهداف التي سجلها في مسيرته. وكان رونالدو تخطى العام الماضي الرقم للقياسي الرسمي بعدد الأهداف المسجل باسم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل 767 هدفا.



٭ 115 مليون- هو المبلغ الذي استثمره نادي يوفنتوس للحصول على خدماته عام 2018 بينها 100 مليون كبدل انتقال لريال مدريد.