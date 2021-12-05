حقق البريطاني لويس هاميلتون، حامل اللقب 7 مرات، التوقيت الأسرع في الجولتين الاولى والثانية من التجارب الحرة للنسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الحادية والعشرين ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي تستضيفها مدينة جدة في سباق ليلي اليوم.



وحقق هاميلتون سائق مرسيدس زمن 1:29.018 دقيقة في الجولة الثانية أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا، بعد أن أحرز 1:29.786 دقيقة في الاولى.



وحل الهولندي ماكس فيرستاين متصدر ترتيب السائقين الذي ستكون الفرصة سانحة أمامه للتويج باللقب اليوم في حال سارت النتائج لصالحه، في المركز الرابع في الجولة الثانية بعد أن حل خلف هاميلتون في الاولى.

وقال هاميلتون «كانت الحلبة سريعة، سريعة بشكل لا يصدق... ما إن تدخل في الايقاع تصبح القيادة جميلة».