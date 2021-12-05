أنهى غولدن ستايت ووريرز ونجمه ستيفن كوري سلسلة من 18 فوزا تواليا قياسيا لضيفه فينيكس صنز بفوزه عليه 118-96 واستعاد منه صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما خسر لوس أنجليس ليكرز أمام جاره لوس أنجليس كليبرز 115-119.



وكان صنز حطم رقمه القياسي الشخصي بعد تغلبه على ديترويت بيستونز 114-103، محققا فوزه الثامن عشر تواليا، ما سمح له بالانفراد بزعامة المنطقة الغربية والترتيب العام على حساب ووريرز بالذات.



وعاد ميامي هيت، على الرغم من غياب جيمي باتلر وبام أديبايو للإصابة، إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين تواليا بفوزه على إنديانا بايسرز 113-104.



وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الثامن على أتلانتا هوكس العاشر بنتيجة 98-96، ليثأر من خسارته في الدور نصف النهائي للمنطقة الموسم الماضي.