عزز فريق باير ليفركوزن موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه جرويتر فورت 7-1 امس في المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليغا، ليرفع رصيده الى 27 نقطة خلف بايرن المتصدر بـ31 نقطة ودورتموند الثاني 30 نقطة، علما أنهما التقيا أمس في قمة الجولة.



وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز هوفنهايم على ضيفه انتراخت فرانكفورت 3-2 ليرفع رصيده الى 23 نقطة احتل بها المركز الرابع، فيما رفع ماينز رصيده الى 21 نقطة بالمركز السابع بالفوز على ضيفه فولفسبورغ 3-0 الذي توقف رصيده عند 19 نقطة بالمركز الثامن، كما فاز بوخوم على مضيفه اوغسبورغ 3-2 فيما تعادل ارمينيا بيلفيلد مع ضيفه كولن 1-1.



وكان لايبزيغ قد مني لايبزيغ بالخسارة الثالثة تواليا في الدوري بعد أن سقط 2-1 في العاصمة ضد مضيفه أونيون برلين، في افتتاح المرحلة.



وتقدم أونيون برلين عبر النيجيري تايو أوونيي (6)، فيما عادل الفرنسي كريستوفر نكونكو للضيوف (13).

إلا أن كلمة الحسم كانت لتيمو باومغارتل (57).



ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع فيما تجمد رصيد لايبزيغ عند 18 نقطة في المركز الثامن.

ويلتقي اليوم شتوتغارت مع هرتا برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع فرايبورغ.



فرنسا



تختتم اليوم الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي بـ 7 مواجهات، حيث يلتقي سانت اتيان مع رين، ورينس مع أنجيه ومونبلييه مع كليرمون فوت، وموناكو مع ميتز، ولوريان مع نانت، ونيس مع ستراسبورغ، وأخيرا بوردو مع ليون.