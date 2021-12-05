تغلبت روسيا على ألمانيا بقيادة نجميها دانييل مدفيديف وأندري روبليف، وبلغت في مدريد نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب لتضرب موعدا مع كرواتيا في النهائي. واستهل روبليف المصنف خامسا عالميا مواجهة نصف النهائي بفوزه على دومينيك كوبفر 6-4 و6-0 في 50 دقيقة، ثم حسم مدفيديف الثاني عالميا المواجهة بفوزه على يان-لينارد شتروف الـ61 عالميا 6-4 و6-4.



وباتت مباراة الزوجي هامشية، لتخوض روسيا التي تلعب تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة المضرب بسبب فضائح تنشيط ممنهج، النهائي السادس لها على أمل احراز اللقب مرة ثالثة بعد 2002 و2006.



وكان منتخب كرواتيا أقصى نظيره الصربي ونجمه نوفـــــاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا من الدور نصف النهائي، بفوزه عليه 2-1 امس الأول في العاصمة الإسبانية مدريد. وبلغت كرواتيا بطلة عامي 2005 و2018 النهائي للمرة الرابعة، حارمة صربيا حاملة اللقب في 2010 بقيادة ديوكوفيتش من نهائي ثالث.