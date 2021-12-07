مبارك الخالدي



قدمت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم مجموعة من التوصيات الى مجلس ادارة الاتحاد عقب اجتماعها مساء أول من امس برئاسة رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، وتأتي التوصيات متناغمة مع التحضيرات الخاصة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم والذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس آسيا في الصين 2023 والمحدد لها يونيو المقبل، اذ من المتوقع ان يتم تأجيل التصفيات الى سبتمبر الذي يليه، وكذلك مع برنامج اعداد المنتخب الاولمبي الذي يستعد لاستضافة دورة الالعاب الخليجية الرابعة خلال الفترة من 9 الى 19 يناير المقبل.



وجاءت أولى التوصيات بإيقاف بطولة دوري stc بدرجتيه الممتازة والاولى بناء على طلب اللجنة الاولمبية الكويتية التي تحتضن وتشرف على الحدث والتي ستطلب لاحقا من كافة الاتحادات الرياضية ايقاف أنشطتها خلال الفترة المشار اليها، كما اعتمدت اللجنة الفنية التوصية الخاصة بإلغاء فكرة المعسكر الخاص بالمنتخب الاولمبي والاكتفاء بمعسكر داخلي على ان يضم 3 لاعبين فقط فوق السن.



خبير تشيكي للأزرق



وأحاط الشيخ أحمد اليوسف أعضاء اللجنة بقرب الاتفاق مع احد المدربين من جمهورية التشيك، وهو أحد خبراء اللعبة، لقيادة الازرق في المرحلة المقبلة التي ستشهد المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس آسيا في يونيو المقبل، وسيقدم اليوسف عرضا شاملا عن المدرب وسيرته الذاتية لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع المقبل للجنة تمهيدا لإنهاء إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.



كما سيوجه اتحاد الكرة الدعوة الى المدرب للتواجد في الكويت في نهائي بطولة كأس الأمير والمرحلة من الموسم الماضي 2020-2021 والمحدد لها بين القادسية والكويت 21 ديسمبر الجاري، ليطلع مباشرة على مستوى الكرة الكويتية ومشاهدة اللاعبين. كما اعتمدت اللجنة الفنية مباراتي الازرق مع منتخب تايلند يومي 27 و30 يناير المقبل في بانكوك في إطار تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية، إضافة الى ثلاث مباريات مع منتخبات أوروبية خلال مارس المقبل.