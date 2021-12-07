يعقوب العوضي



اوقعت قرعة بطولة كأس آسيا لكرة اليد في نسختها العشرين (تصفيات كأس العالم - بولندا والسويد ٢٠٢٣) منتخبنا الوطني في المجموعة الاولى التي تضم ايضا كوريا الجنوبية والاردن وسنغافورة.



الى ذلك دشن منتخبنا الوطني تدريباته مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش استعدادا لمنافسات دورة الألعاب الخليجية التي ستقام يناير المقبل في الكويت على نفس الصالة تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي ستقام في الشهر نفسه في مدينة الدمام.



وشهدت التدريبات تواجد جميع اللاعبين، وسيتجه الأزرق الى مرحلة الاعداد الثانية في 11 ديسمبر الجاري والتي ستكون في مونتينيغرو ومقدونيا. كما سيبدأ المنتخب التدريب على فترتين من اليوم بغرض رفع معدل اللياقة البدنية.



وفي السياق ذاته، أكد لاعب الأزرق يوسف العجمي أن الطموحات تنصب نحو التأهل إلى النهائيات العالمية في سبيل استعادة المجد الغائب للأزرق.



من جانبه، قال مشاري صيوان العائد إلى صفوف المنتخب إن المعسكر الأوروبي سيعود بالفائدة علينا، حيث إن منتخبنا متجدد بنسبة كبيرة وهدفنا في النهاية رفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية. ولم يختلف القوة الضاربة محمد عامر عن زملائه وأكد اننا نتطلع الى تقديم مستوى يرضي الطموح خاصة أن هناك وجوها جديدة في قائمة المنتخب.



من جانبه، قال مدير المنتخب فهد الهاجري: اننا بدأنا خطة اعداد مطولة لتحقيق أهدافنا والوصول الى الجاهزية المطلوبة. ونتمنى تفادي الإصابات واستعادة هيبة اليد الكويتية.



من جانب آخر، تنطلق منافسات الدوري العام لكرة اليد للسيدات على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية اليوم، حيث تلتقي سيدات نادي سلوى الصباح مع فتيات العيون في الـ 5:30. وكانت سيدات القرين قد حصدن لقب البطولة الموسم الماضي. ويشارك في الموسم الحالي أندية سلوى الصباح، وفتيات العيون، والقرين.