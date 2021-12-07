يحيى حميدان



حقق خيطان فوزه الأول في دوري stc للدرجة الاولى بتجاوزه عقبة الصليبخات بهدف نظيف على ستاد مبارك العيار ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة. وسجل هدف «الأحمر والأسود» مهاجمه البرازيلي ويلبر ألميدا (65)، ليحصل الفائز على أول 3 نقاط ويصبح في المركز الرابع، فيما تراجع الخاسر للمركز الخامس والأخير برصيد نقطة وحيدة.



من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا في حديث خاص مع «الأنباء» ان الانتصار جاء بفضل جهود اللاعبين ورغبتهم في العودة للطريق الصحيح بعد هزيمتين متتاليتين.



وبين أن المنافسة في «دوري المظاليم» صعبة بسبب اكتفاء معظم المنافسين بإغلاق مناطقهم الخلفية وعدم فتح اللعب وهو ما يجعل المباريات تخرج بصورة لا ترضي المتابعين. وأوضح الملا أن اللاعبين سيحصلون على راحة لمدة يومين على أن يعاودوا تدريباتهم غدا للاستعداد لمواجهة الساحل في الجولة الخامسة، إذ اننا سنحصل على راحة من خوض الجولة الرابعة الأسبوع المقبل.



وأشار إلى ان الغائب الوحيد عن مبارياتنا الأخيرة هو المدافع الفرنسي لاسانا نداي بسبب الإصابة وسيكون جاهزا للقاء الساحل، حيث ستكون فترة الأسبوعين تقريبا كافية لتجهيزه للمواجهة.



وكان الساحل قد تعادل مع فريق برقان 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على ملعب نايف الدبوس، وبهذه النتيجة أصبح رصيد كل منهما 4 نقاط، سجل للساحل محمد جمال وأدرك التعادل لبرقان النيجيري شيبوزي باول.