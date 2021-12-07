فاز رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب بمنصب أمين صندوق اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، وذلك بعد الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد مؤخرا في الدوحة، حيث انتخب القطري على بن غانم الكواري رئيسا للاتحاد، وإبراهيم بن عبدالله المقبالي رئيس الاتحاد العماني، ونائب رئيس الاتحاد الأردني جهاد قطيشات نائبين، وحصل القطري يوسف أحمد كانو على منصب أمين الصندوق المساعد، كما انتخبت عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني سعادة بنت سعيد العزرية رئيسا للجنة المرأة، وتم تعيين القطري محمد سالم الكواري أمينا عاما للاتحاد، ورئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة جميل عزيز رئيسا للجنة المسابقات وتعيين رئيس الاتحاد اللبناني وليد القاصوف رئيسا للجنة الكرة الطائرة الشاطئية.