توج فريق «سوكر الجسار» بلقب الكأس السوبر لرابطة هواة كرة القدم «SFL» بعد الفوز على «بوكا جونيورز» بالقرعة اثر التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف، واستمرار التعادل كذلك في ركلات الترجيح 3-3، ليلجأ الحكم إلى القرعة. وسبقت المباراة اقامة لقاء استعراضي بين فريقي برنامج «ون تو» وبرنامج «الديربي» بمشاركة عدد من اللاعبين المعروفين وانتهى بفوز الأول 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي.



وقام راعي المباراة النائب د.حمد المطر ومدير عام هيئة الشباب د.مشعل الربيع وعضو جمعية الإصلاح محمد المزيني والمحامي جسار الجسار بتكريم لاعبي الفريق الفائز ووصيفه وممثلي برنامجي «ون تو» و«الديربي». من جهته، أبدى النائب المطر سعادته بحضور ودعم مثل هذه الأنشطة الشبابية التي تشغل الشباب فيما يفيدهم، شاكرا الرابطة والشباب القائمين عليها على جهودهم طوال 6 أشهر وهي مدة مسابقات الرابطة.



وأضاف: «هناك خطوات متسارعة حاليا لخصخصة الرياضة من جانب لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة، ويجب على الحكومة دعم الشباب والرياضة لتعود الكويت رائدة في الرياضة وبقية المجالات»، مستغربا غياب منتخبنا الوطني عن كأس العرب المقامة حاليا في قطر، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين في هذا الجانب. بدوره، أكد رئيس الرابطة عمر الأنصاري أن فكرة إقامة مباراة الكأس السوبر جاءت لخلق نوع من الإثارة وجذب اهتمام القطاعين الحكومي والخاص ومحبي كرة القدم لأنشطة الرابطة.