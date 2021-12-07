انتقد عضو مجلس ادارة النادي العربي علي أتش توجه الهيئة العامة للرياضة الى تقليص عدد الألعاب بالاندية الى ست فقط. وأضاف أن مرسوم إنشاء الأندية الرياضية الهدف منه شغل أوقات الفراغ للشباب والنشء بما هو مفيد، والدولة راعية لهم وتدعمهم وتوفر لهم جميع سبل الوقاية والحماية من آفات العصر ومخاطر المجتمع، لكن الهيئة عند تقليص الألعاب تستخدم أقصر الطرق للعلاج وهو إما الإقصاء أو البتر، متسائلا عن دورها من تكوين لجان ومستشارين وهياكل للموظفين في التخطيط والنهوض بالألعاب والإعداد لبطل الأولمبي.



ولفت أتش الى ان النادي العربي يشرف على 17 لعبة رياضية جماعية وفردية وبجميع مراحلها السنية، ومعدل حضور اللاعبين في جميع الألعاب إلى النادي بحدود 1000 الى 1200 لاعب ويشرف النادي على تدريباتهم بطواقم فنية وإدارية. وأكد ان للأندية الرياضية دورا رياديا وتربويا بالمساهمة في تربية النشء والشباب في الالتزام بالأخلاق والقيم الاجتماعية وحمايتهم من التسكع والمخدرات وشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد. ويقع على الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب المسؤولية في إقناع الحكومة والمسؤولين بأهمية الرياضة وتوفير جميع سبل الدعم المادي والاهتمام بالمنشآت الرياضية للشباب للنهوض بالألعاب وتطويرها.