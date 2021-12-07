تجرى في العاشرة من صباح اليوم قرعة بطولة النخبة العربية للتنس في مقر الاتحاد الكويتي للتنس في مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي، تمهيدا لانطلاق المنافسات صباح غد الأربعاء، بمشاركة أفضل النجوم من 16 دولة عربية.



وقد توافد المصنفون الأوائل من البلدان العربية المشاركة طوال يوم أمس، حيث كانت لجنة العلاقات العامة باستقبالهم في المطار لتصحبهم إلى مقر إقامتهم في فندق الجميرا، وباشر عدد منهم تدريباته في الفترة المسائية على الملاعب المخصصة، للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية، استعدادا للمواجهات العربية المرتقبة، التي تنطلق غدا.



إلى ذلك، عقد حكام بطولة «الأساتذة» اجتماعا مساء أمس تناول آخر التحضيرات الفنية وجاهزية الحكام الذين سيديرون البطولة، وسيشرف على المباريات 20 حكما، بقيادة الحكم العام الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام.



من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد العربي للتنس وليد سامي الذي وصل البلاد مساء أول من أمس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، وقال: «من شأن هذا الصرح العالمي أن يقود إلى نقلة نوعية للتنس العربي، لما يضمه من مرافق متكاملة، وملاعب متعددة».



من جهته، أكد بطل سورية الدولي ربيع سليم أول الواصلين من اللاعبين، جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية، مضيفا أنه سيسعى لأفضل تمثيل لمنتخب بلاده في البطولة.