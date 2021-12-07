هادي العنزي



تمكن لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين محمد الرشيدي من الظفر بالميدالية الفضية في منافسات كرة الطاولة للفرق (فئة 8 وقوف)، كما أحرز زميله حسين البناي برونزية الكراسي المتحركة (فرق) في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة للشباب، ليجمع أبطال الكويت 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في المنافسات التي شهدت مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 30 دولة.



هذا، ويصل وفد منتخبنا الوطني للمعاقين في التاسعة من مساء اليوم قادما من المنامة، بعد ختام الدورة التي امتدت منافساتها من 27 نوفمبر وتختتم غدا.



من جهته، أكد رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ورئيس الوفد ناصر العجمي على اعتزازه الكبير بالإنجازات التي حققها أبطالنا في الدورة الآسيوية، مضيفا:«شاركنا بستة لاعبين فقط، وجاءت النتائج دليلا على التطور الكبير الذي تشهده رياضة المعاقين، بتعاون جميع الأندية، وحرصها على بذل كل طاقاتها لتطوير القدرات الفنية والبدنية لأبطال الكويت، والإنجاز الشبابي يعد بالكثير في البطولات الدولية في السنوات القادمة».



من جانبها، أشادت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم بتفوق أبطال الكويت، وإحرازهم 3 ميداليات آسيوية، وقالت: «مقارنة بعدد اللاعبين المشاركين في البطولة، فإن «الأزرق» حقق إنجازا كبيرا، يضاف إلى سجل الإنجازات المشرفة التي سطرها أبطال الكويت الخالدين في الذاكرة عبر عقود طويلة، واليوم نرى اللاعبين الشباب يواصلون الطريق على خطى الأبطال، ويعدون بالأفضل، لافتة إلى أن الدورة الآسيوية شهدت منافسات كبيرة في ظل مشاركة أفضل لاعبي القارة الآسيوية ومن بينهم لاعبي منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا».