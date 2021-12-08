يواجه برشلونة الإسباني خطر الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، فيما سيكون الصراع مشتعلا على بطاقات التأهل في العديد من المجموعات الاخرى. وينحصر الصراع في المجموعة الثامنة على الصدارة بين تشلسي الانجليزي حامل اللقب ويوفنتوس الايطالي اللذين يواجهان زينيت الروسي ومالمو السويدي تواليا.



وبعد بدايته الكارثية في دوري الابطال هذا الموسم اثر خسارته بثلاثية نظيفة امام بايرن ثم امام بنفيكا البرتغالي بالنتيجة نفسها، يبحث برشلونة وصيف المجموعة الخامسة مع 7 نقاط عن مكان «طبيعي» له في الدور الثاني، لكنه سيتعين عليها تجاوز عقبة العملاق البافاري المتصدر بـ 15 نقطة والذي حسم مسبقا تأهله والصدارة.



سيكفي برشلونة التعادل في حال خسارة أو تعادل بنفيكا الثالث بـ 5 نقاط أمام دينامو كييف الأوكراني متذيل ترتيب المجموعة (نقطة واحدة) في المواجهة الاخرى. وتتجه الانظار في المجموعة السادسة الى المواجهة الحاسمة بين أتالانتا الايطالي الثالث مع 6 نقاط وضيفه فياريال الإسباني الثاني (7 نقاط)، حيث إن الفائز من هذه المواجهة سيرافق مان يونايتد الانجليزي المتصدر بـ 10 نقاط الى الدور المقبل.



ويتطلع «الشياطين الحمر» تحت قيادة مدربهم الالماني الجديد رالف رانغنيك الى الثأر من الخسارة المفاجئة التي تعرضوا لها أمام يونغ بويز السويسري (صاحب المركز الرابع بـ 4 نقاط) ذهابا بنتيجة 1-2.



في المجموعة السابعة، يتطلع ليل بطل فرنسا والمتصدر مع 8 نقاط الى عدم التفريط بفرصة التأهل الى الادوار الاقصائية، حيث يحتاج إلى نقطة من مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ الالماني الرابع (5 نقاط). وسيجد ليل في حال خسر أمام فولفسبورغ نفسه متأخرا خلف النادي الالماني بسبب فارق الأهداف الذي لا يصب في مصلحته، كما سيخسر أيضا فرصة احتلال أحد المركزين الاولين في المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين سالزبورغ النمساوي الثاني (7 نقاط) وإشبيلية الإسباني الثالث (6 نقاط).



ويدرك ليل أنه قادر على حسم التأهل والصدارة في آن معا في حال نجح في الفوز على مضيفه، بعدما خطف المركز الأول عقب فوزه في الجولة الماضية على سالزبورغ 1-0.



وتشهد هذه المجموعة صراعا مشرعا على كل الاحتمالات، حيث يبلغ الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الأخير ثلاث نقاط فقط، وبالتالي تملك جميع الأندية فرصة التأهل، إذ إن الفائز في المواجهة الاخرى بين سالزبورغ واشبيلية الثالث يحسم بدوره بطاقة العبور الى دور الـ 16.



في المجموعة الثامنة، حسم تشلسي المتصدر مع 12 نقطة ووصيفه يوفنتوس بنفس عدد النقاط تأهلهما الى الادوار الاقصائية، لكن المعركة تبقى قائمة على صدارة المجموعة.



وفيما يملك فريق «السيدة العجوز» أفضلية الأرض خلال مواجهته أمام مالمو السويدي المتواضع (المركز الرابع بنقطة واحدة)، على النادي اللندني أن يواجه اختبار الطقس الحاد امام زينيت الروسي وسط حرارة تلامس العشر درجات تحت الصفر.

ناغلسمان يدفع بـ «الصف الثاني»

يغيب 6 لاعبين بارزين عن تشكيلة بايرن ميونيخ عندما يستضيف برشلونة اليوم، لكن المدرب يوليان ناغلسمان قال إن الفريق سيسعى لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة. وقال ناغلسمان إنه سيستبدل ليون غوريتسكا وسيرج غنابري لمعاناتهما من إصابتين خفيفتين، بينما لايزال المهاجم إيريك مكسيم تشوبو-موتينغ يعاني من آثار الإصابة ب «كوفيد-19». وأضاف أن يوشوا كيميش الغائب لأربعة أسابيع بعد دخوله الحجر مرتين بسبب «كوفيد-19» وميكائيل كويزانس ومارسيل سابيتسر لم يستعيدوا كامل لياقتهم بعد.