من المقرر تجربة اختبار لعاب يهدف لكشف الإصابة بالارتجاج في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمييرليغ».



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن خطة عمل مشتركة عن صحة الدماغ، نشرتها رابطة الدوري إلى جانب الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية ورابطة اللاعبين المحترفين، تحدد تفاصيل العمل الذي يجرى لحماية اللاعبين من الاصابة بالارتجاج وآثاره، ولفهم السبب في أن هناك خطرا متزايدا للتعرض للتنكس العصبي بين لاعبي كرة القدم مقارنة بالعامة. وتؤكد خطة العمل تمويل رابطة الدوري الإنجليزي لدراسة أكاديمية لتأكيد آلية تشخيص تستخدم المؤشرات الحيوية للعاب، ومن المفهوم ان التجربة يمكن ان تبدأ في وقت لاحق من الموسم الجاري.



وأوضحت الخطة المدروسة أن اللاعبين سيقومون بإجراء مسحات أساسية، ثم في ثلاثة أوقات اخرى بعد التعرض للإصابة بالارتجاج، كما سيتم آخذ مسحات مقارنة أخرى من لاعب غير مصاب وآخر يعاني من إصابة عضلية في نفس المباراة أو الحصة التدريبية.