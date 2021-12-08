أفادت تقارير إعلامية محلية بأن 6 لاعبين وعضوين من طواقم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مصابون بفيروس كورونا، وذلك قبل يومين من مباراة النادي اللندني مع رين الفرنسي في مسابقة «يوروبا كونفرنس ليغ».



وأشارت وكالة «برس أسوسياشن» البريطانية الى أن النادي اللندني في طور إجراء فحوص «بي سي آر» لأعضائه من أجل تأكيد الحالات الإيجابية، مذكرة بنتيجة الفحوص التي أجريت الشهر الماضي وكشفت عن حالتين إيجابيتين خاطئتين في الفريق.



وترتدي مباراة الغد أهمية بالغة بالنسبة لتوتنهام، إذ يسعى للحاق برين والتأهل كثاني المجموعة السابعة، وبالتالي عليه الفوز بها لضمان ذلك لأن فيتيس أرنهم الهولندي الذي يلتقي بدوره مورا السلوفيني الأخير، لا يتخلف عنه سوى بفارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين. وحتى في ظل إصابة ستة من لاعبيه بـ «كوفيد-19»، لن يكون فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي قادرا على إرجاء اللقاء لأن قواعد الاتحاد الأوروبي (ويفا) تنص على أن التأجيل لا يحصل إلا في حال وجود أقل من 13 لاعبا في تصرف الفريق.