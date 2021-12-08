أعلن وست هام يونايتد أن قلب الدفاع كيرت زوما أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز على تشلسي مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لينضم إلى قائمة طويلة من الإصابات في خط ظهر الفريق.



وقال وست هام في بيان «كشفت الفحوصات هذه الإصابة وبدأ الدولي الفرنسي البالغ عمره 27 عاما بالفعل برنامج إعادة التأهيل تحت إشراف الفريق الطبي». وأضاف النادي أن المدافع بن جونسون بدأ برنامج إعادة التأهيل بعد استبداله أيضا عقب إصابته بشد خفيف في عضلات الفخذ الخلفية في المباراة ذاتها. وخسر النادي بالفعل جهود قلب الدفاع أنجيلو أوغبونا بسبب قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة الشهر الماضي، بينما يتعافى آرون كريسويل من إصابة في الظهر.