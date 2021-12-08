دخل فريق برشلونة الإسباني، في مفاوضات مع نظيره مان سيتي الإنجليزي من أجل ضم لاعب الأخير فيران توريس في سوق الانتقالات الشتوية في الشهر المقبل، خاصة أنه اللاعب المفضل للمدير الفني للفريق الكاتالوني تشافي هيرنانديز.



وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أنه بعد زيارة وفد كاتالوني بقيادة مدير كرة القدم ماتيو أليماني، طلب سيتي الحصول على 60 مليون يورو نظير التخلي عن توريس، وهو مبلغ يعتبرونه مناسبا للغاية بالنظر إلى موهبة اللاعب وعمره، بينما يبدي برشلونة في الوقت الحالي استعداده لدفع 45 مليونا فقط.



وأشارت إلى أن الزيارة لم تسفر عن شيء جديد، حيث لا يرغب مان سيتي في بيع فيران توريس، لكنه طلب الكثير من المال في حال التخلي عنه، إلا أنها رأت الأمر الجيد هو أن الفجوة بين طلب «السيتي» وعرض «البارسا» لا تعد مستحيلة أو غير معقولة.



وتابعت أن توريس نفسه وبرشلونة أيضا يعتقدان إمكانية التوصل إلى اتفاق مع مان سيتي، خاصة أنه وردت تقارير تفيد بأن الطرفين توصلا الى اتفاق من حيث المبدأ على عقد تصل مدته لخمسة أعوام.



وأكدت الصحيفة أن اللاعب وبرشلونة سيواصلان المضي قدما من أجل موافقة مان سيتي على خفض مطالبه المادية والوصول إلى اتفاق قبل إغلاق السوق الشتوي في 31 يناير المقبل.