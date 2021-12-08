يلتقي مان يونايتد مع أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما يستقبل ليستر سيتي حامل اللقب واتفورد، ويلعب وست هام يونايتد على أرضه ضد ليدز يونايتد عقب سحب القرعة.



ويزور تشيسترفيلد المنافس في دوري الهواة تشلسي وصيف بطل الكأس الموسم الماضي في ستاد ستامفورد بريدج، بينما يستضيف توتنهام هوتسبر بقيادة المدرب كونتي موركامب المنتمي للدرجة الثالثة.



ويخوض سويندون تاون المنافس في الدرجة الثالثة مواجهة قاسية على أرضه أمام مان سيتي. ويشمل الدور الثالث، الذي تقام مبارياته في الفترة بين 7-10 يناير المقبل، أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية.



وستعود مباريات الإعادة هذا الموسم عقب إلغائها الموسم الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19» مما يعني أن شروسبيري تاون يمكنه أن يحلم بإعادة ليفربول إلى ستاد مونتغومري ووترز ميدو إذا فرض عليه التعادل في أنفيلد.



ويستضيف كيدرمنستر هاريرز، أقل الأندية المتبقية تصنيفا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ريدينغ المنافس في الدرجة الثانية.