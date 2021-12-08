سجل الكاميروني جويل إمبيد 43 نقطة والتقط 15 مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 127-124 بعد التمديد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».



على ملعب سبيكتروم سنتر في نورث كارولينا وأمام 14.400 متفرج، سدد إمبيد 15 رمية ناجحة من أصل 20، و12 من 14 رمية حرة وأضاف إليها 6 نقاط في الوقت الإضافي، كما ساهم في النقاط الثماني لسفنتي سيكسرز خلال التمديد، ليسجل جميع السلات باستثناء واحدة ويمرر كرة حاسمة.



في ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الذي احتفل بأفضل طريقة بعيد ميلاده السابع والعشرين، 27 نقطة و12 مرتدة ليقود فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على كليفلاند كافالييرز 112-104.



وفي مباراة ثالثة، سجل زاك لافين 32 نقطة و8 تمريرات حاسمة إلى جانب خمسة لاعبين سجلوا 10 نقاط وما فوق في صفوف شيكاغو بولز الفائز على دنفر ناغتس 109-97، محققا انتصاره الرابع تواليا في مبارياته الخمس الأخيرة ليعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.