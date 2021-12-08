قلب إيفرتون الطاولة على ضيفه أرسنال وخفف الضغط عن كاهل مدربه الإسباني رافايل بينيتيز بعدما حول تخلفه على أرضه الى فوز 2-1 في الوقت القاتل في ختام المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتقدم «المدفعجية» بهدف في الدقيقة 45 عبر لاعبه مارتن أوديغارد، ثم نجح «التوفيز» في قلب الطاولة بفضل هدفي ريشارليسون (80)، وديماراي غراي (90+2)، مانحا فريق المدرب الاسباني رافايل بينيتيز انتصاره الأول منذ 25 سبتمبر حين تغلب على نوريتش سيتي 2-0 في المرحلة السادسة.



رفع الفوز رصيد إيفرتون إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز السابع.



إسبانيا



خيم التعادل السلبي على مباراة خيتافي مع ضيفه اتلتيك بلباو في ختام المرحلة الـ 16 من الدوري الإسباني. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع بلباو رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع مقابل 11 نقطة لخيتافي في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



إيطاليا



تعادل كالياري مع ضيفه تورينو 1-1 في ختام منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الإيطالي.



وتقدم تورينو عن طريق هدف سجله أندريا كاربوني لاعب كالياري بالخطأ في مرمى فريقه (31)، قبل أن يدرك جواو بيديو جلفاو التعادل لكالياري (53).



ورفع تورينو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع كالياري، الذي حقق نتيجة التعادل للمباراة الرابعة على التوالي، رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.



وفي مباراة أخرى، قلب إمبولي تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه أودينيزي 3-1.