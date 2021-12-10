استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس ونائبة السفيرة سني أحمد، والمحلل السياسي والاقتصادي بالسفارة آدم بن سالم ومدير التواصل الاجتماعي هاجر نبوية، وذلك خلال زيارتهم لمركز إيواء العمالة الوافدة بمنطقة جليب الشيوخ وكان في استقبالهم مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي ومدير إدارة علاقات العمل بالتكليف علي الدلماني ومراقب العلاقات العامة والإعلام محمد المزيني وباحث العلوم السياسة بإدارة العلاقات الدولية خالد الفاضل والباحث القانوني بمركز الإيواء سعيد الجسار.



وجاءت الزيارة للاطلاع على آلية استقبال العمالة ودور الجهات الحكومية والخدمات التي يقدمها المركز للعاملات المقيمات فيه والتي تشمل الصحية والنفسية والقانونية، كما تمت الإجابة خلال الزيارة عن جميع الاستفسارات المطروحة من قبل المسؤولة السياسية في السفارة البريطانية والوفد المرافق لها وتزويدهم بالمعلومات والإحصائيات المختلفة الخاصة بأعداد العاملات بالمركز.



وأعربت السفيرة بليندا لويس والوفد المرافق لها عن إعجابهم بالرعاية والتأهيل الذي تحظى به النزيلات والجهود المبذولة التي تقدم بالمركز من توفير الحماية الاجتماعية والخدمات النفسية والإقامة الكريمة لهم.



وخلال الزيارة قامت السفيرة بجولة على مرافق المركز تم خلالها التأكيد على ان هذه التجربة هي الأولى بدول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط لإيواء العمالة الوافدة من ناحية الخدمات المقدمة والطاقة الاستيعابية.