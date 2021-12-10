بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة.

عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم طائرة مروحية في ولاية تاميل نادو جنوب الهند والذي أودى بحياة كافة ركابها ونجاة أحدهم، راجيا سموه للمصاب سرعة الشفاء والعافية.



كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم طائرة مروحية في ولاية تاميل نادو جنوب الهند والذي أودى بحياة كافة ركابها ونجاة أحدهم، راجيا سموه للمصاب سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة. من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى إغانسيو كاسيس الرئيس المنتخب للاتحاد السويسري الصديق، عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري الصديق، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى إغانسيو كاسيس الرئيس المنتخب للاتحاد السويسري الصديق، ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري الصديق، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.