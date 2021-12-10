أعربت وزارة الخارجية أمس الخميس عن تعازي الكويت وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة جراء تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية جنوب الهند والذي أودى بحياة العديد من أفراد القوات المسلحة وبينهم رئيس الأركان العامة للجيش. وتمنت الوزارة في بيان لها للمصابين الشفاء العاجل.



من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية أمس الخميس إن الكويت تشاطر المجتمع الدولي احتفاءه باليوم العالمي لحقوق الإنسان المقرر في العاشر من ديسمبر إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.



وذكرت في بيان لها أن «هذا الإعلان الذي يعتبر من أهم الوثائق التاريخية التي حققها المجتمع الدولي على أرض الواقع في مجال حقوق الإنسان كفل من خلالها الحقوق وأصل من خلالها الحريات ونودي عبرها بالمساواة بين الأفراد دون تمييز».



وأوضحت أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر اللبنة الأولى في بناء منظومة واسعة النطاق تحمي الإنسان ومعيارا دوليا يكفل حقوقه كما أن الاحتفال بالعاشر من ديسمبر يعتبر فرصة سانحة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في بناء المجتمعات ونهضة الأمم والدعوة إلى إذكاء الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان التي تركز على احترام كرامة الإنسان وتؤمن بقدراته وتعظم طاقاته وضمان إعمال حقوقه وواجباته».



وأضافت أنه «ونحن نحتفل بهذه المناسبة لابد أن نستذكر الجهود المضنية التي يبذلها المجتمع الدولي أجمع لتجاوز تداعيات جائحة (كوفيدـ19) وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمعات والتي أدركت من خلالها الكويت معاناة الدول وحجم المسؤولية فشرعت بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لهذه الجائحة، الأمر الذي يحتم علينا جميعا ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة مثل تلك الأزمات العالمية تحقيقا للصالح العام وحفاظا على الإنسان وكرامته».



وأوضحت أن «الكويت تدرك أيما إدراك أهمية حقوق الإنسان في بناء المجتمع وازدهاره انطلاقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف»، مشيرة إلى أن «الكويت لا تألو جهدا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان».



وأشارت إلى أن «الكويت اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات التي تتناغم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وضمان الحق في الحياة والحق في الوصول وتوفير الرعاية الصحية دونما تمييز في حصول كافة الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين على اللقاحات المطلوبة».