30 ألف سائح كويتي زاروا أذربيجان خلال العام 2019 ونتطلع إلى المزيد من الزيارات خلال الفترة المقبلة

الخميس: الفعاليات الثقافية تساهم في تمتين علاقات الدول.. واللقاء فرصة للتعرف على أذربيجان والمشاريع التنموية بها



دارين العلي



نظمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي أمس أمسية ثقافية بمناسبة مرور 880 عاما على ولادة الشاعر الاذربيجاني نظامي كنجافي بحضور سفير اذربيجان لدى الكويت ايلخان قهرمان والقنصل ميرداود سلطانوف، وعدد من الكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة.



وفي تصريح صحافي على هامش الأمسية، قال السفير ايلخان قهرمان ان هذه المناسبات تساهم في تقوية العلاقات بين البلدين والمستمرة منذ نحو 30 عاما حيث كانت الكويت من أولى الدول التي اعترفت باستقلال اذربيجان، لافتا الى وجود علاقات متينة تربطهما كدولتين نفطيتين لديهما نفس القيم الوطنية والروحية.



وحول عودة فتح الاجواء، ذكر ان الرحلات المباشرة بين البلدين بدأت بعد الجائحة في 15 نوفمبر الماضي على متن الطائرات التابعة للشركات الكويتية بواقع 4 رحلات أسبوعيا، مشيرا الى انه في نهاية الشهر الجاري ستبدأ شركة طيران اذربيجان بتسيير رحلات مباشرة أيضا.



وبشأن دعوة الكويتيين للسفر الى اذربيجان قال: قبل الجائحة مباشرة كانت حركة سفر المواطنين الى بلاده مرتفعة، حيث سجلت حوالي 30 ألفا خلال عام 2018 - 2019، مشيرا الى ادخال النظام المبسط للمواطنين الكويتيين في المطار الاذربيجاني عام 2016 بالاضافة الى إمكانية الحصول على التأشيرة الكترونيا ما سهل دخول الكويتيين الى بلاده، آملا عودة هذه الحركة الى ما كانت عليه سابقا.



وبخصوص التبادل التجاري بين الكويت واذربيجان، لفت الى ان «كورونا» أثرت قليلا على هذا القطاع الا ان هناك خطة لعودة التبادل بين البلدين الى ما كان عليه، وهناك خارطة طريق لإعادة احياء الاقتصاد وإمكانات كبيرة للاستثمار في أراضي بلاده، بالإضافة الى مشاريع القرى الذكية والطاقة الشمسية، متوقعا ان يكون لدى الشركات والمؤسسات الكويتية اهتمام كبير بها.



بدوره، قال أمين عام الملتقى الإعلامي العربي الزميل ماضي الخميس ان هذه المناسبة تهدف لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، لافتا الى ان دور الملتقى اقامة هذه الفعاليات للتعريف بالدور الثقافي والفكري في الكويت والتعرف على ثقافة الدول الاخرى.



وأضاف الخميس: اللقاء كان فرصة للتعرف على دولة اذربيجان التي تعتبر من الجمهوريات الحديثة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وهي من الدول الناهضة والتي تشهد تطورا ونموا كبيرين، ومن الضروري التعرف على الثقافة والفكر والمشاريع التنموية التي تساهم بتمتين العلاقات بين البلدين.



وأوضح ان اللقاء تناول مسيرة علاقات البلدين، وتطور وتاريخ الدولة والثقافة الاذربيجانية، خصوصا انه تم إعلان العام 2021- 2022 لتخليد ذكرى المفكر الاذربيجاني نظامي كنجافي كأحد ابرز الشعراء والمفكرين في ثقافة بلاده، مبينا أن الملتقى سيستمر بإقامة هذه المناسبات الثقافية والاجتماعية التي من شأنها توسيع افق العلاقات مع الدول الصديقة للمساهمة في التعرف عليها.



من جانبه، تحدث القنصل ميرداود سلطانوف عن أهمية الفعاليات الثقافية في تعريف شعوب البلدان على بعضها البعض، لافتا الى ان بلاده قد خصصت العام الجاري لتخليد ذكرى المفكر والشاعر الاذربيجاني كنجافي الذي كان له اثر كبير في الثقافة لدى بلاده والدول العربية كونه كتب أيضا باللغتين العربية والفارسية.



وبين ان سفارات بلاده بمختلف دول العالم تقوم بتنظيم هذه الفعالية تخليدا لذكراه ولتعريف العالم على أهمية الثقافة الاذربيجانية وتاريخها.