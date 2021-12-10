السفير الجديد لليابان ياسوناري مورينو سيصل قبل نهاية العام الحالي ويتحدث العربية بطلاقة



أسامة دياب



أكد السفير الياباني لدى البلاد ماساتو تاكاأوكا عمق العلاقات اليابانية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية، حيث تمتد على مدار 60 عاما من الصداقة، مشيرا إلى تطورها على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون.



ولفت تاكاأوكا في تصريحات للصحافيين على هامش إضاءة أبراج الكويت بالعلمين الياباني والكويتي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين إلى أن البلدين تجمعهما علاقات وطيدة ومواقف مشتركة حيال العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، مثمنا موقف الكويت الداعم لبلاده في اللحظات الصعبة.



وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تضاء أبراج الكويت بالعلمـيــن الكــويتي والياباني، حيث سبق وأن حدث ذلك في مارس الماضي تضامنا مع اليابان بعد تعرضها لتسونامي، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها سفيرا لبلاده في الكويت والتي وصفها بالمثمرة، موضحا انه وجد كل الدعم والمساندة من السلطات الكويتية لأداء مهام عمله، لافتا إلى أنه سيغادر الكويت محملا بذكريات طيبة عن الكويت وشعبها وسيخبر اليابانيين عن مدى حب الشعب الكويتي الودود والكريم لهم.



وكشف عن موعد وصول السفير الجديد الذي سيخلفه في الكويت ياسوناري مورينو قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه يتحدث العربية بطلاقة، معربا عن أمله في أن ينجح في البناء على العلاقات القوية بين البلدين.