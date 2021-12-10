شريف حمدي



استعادت بورصة الكويت نغمة الصعود الأسبوعي بعد كسر موجة انخفاض دامت لـ 3 اسابيع متتالية على وقع عمليات بيع بهدف جني الأرباح، تبعتها عمليات بيع عشوائي بسبب اكتشاف متحور أميكرون الذي أصاب اسواق المال بالهلع والبيع غير المدروس.



وبعودة الزخم الشرائي للاسهم سواء المدرجة بالسوق الأول أو الرئيسي، انهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات من خلال عمليات شراء لافتة على اسهم السوق الأول الذي يضم الاسهم القيادية، فضلا عن أسهم متوسطة وصغيرة حظيت بعمليات شراء من المتعاملين بعد انخفاض الاسعار في الجلسات الأخيرة جراء التوسع في عمليات البيع.



وساهم في عودة التوازن للسوق استمرار ارتفاع اسعار برميل النفط الكويتي تدريجيا بالسوق العالمي ليصل إلى 76 دولارا للبرميل، وذلك بعد ان انخفضت حدة القلق حيال تأثير متحور كورونا «أوميكرون» على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.



ومن المنتظر ان يستمر اداء السوق في الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة خاصة ان المتبقي من تعاملات العام في حدود 15 جلسة تداول فقط وهي الجلسات التي عادة ما تشهد تغييرا في المراكز الاستثمارية قبل انتهاء العام المالي.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية، حققت القيمة السوقية مكاسب بنحو 600 مليون دينار بنسبة 1.5%، إذ ارتفعت القيمة السوقية بنهاية الاسبوع إلى 41.38 مليار دينار من 40.78 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



وتراجعت مستويات السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 15% بنهاية تعاملات الأسبوع، بمحصلة اسبوعية 342 مليون دينار بمتوسط يومي 68.5 مليون دينار انخفاضا من 403 ملايين دينار بمتوسط يومي 81 مليون دينار الأسبوع الماضي.



كما انخفضت احجام التداول بنسبة 2.8%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.797 مليار سهم تراجعا من 1.849 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% بمكاسب 100 نقطة ليصل إلى 7632 نقطة من 7532 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 2.1% بإضافة 122 نقطة ليصل إلى 5896 نقطة من 5774 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.5% بمكاسب 105 نقاط ليصل إلى 7041 نقطة من 6936 نقطة الأسبوع الماضي.



ملكيات الأجانب بالبنوك



استمرت عمليات للأجانب على أسهم البنوك الكويتية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث خفض الأجانب نسب ملكياتهم في 7 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي، وبنك الكويت الدولي «KIB»، وبرقان، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبوبيان، اضافة إلى بنك وربة، فيما ارتفعت ملكياتهم في بنك الخليج فقط، واستقرت نسب الملكيات في بنكي التجاري، والأهلي المتحد.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.49 مليار دينار، تراجعا من 2.48 مليار الأسبوع الماضي.



وانخفضت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.11% ليصل الاجمالي إلى 20.81% بقيمة 1.472 مليار دينار، كما انخفضت في الأهلي بنسبة 0.03% لتصل إلى 0.27% بقيمة 1.02 مليون دينار، وانخفضت في برقان بنسبة 0.03% لتصل إلى 2.72% بقيمة 16.1 مليون دينار، وفي بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.09% لتصل النسبة الاجمالية إلى 4.53% بقيمة 10.8 ملايين دينار.



كما انخفضت في بيتك بنسبة 0.19% بنسبة اجمالية 10.35% بقيمة 732.1 مليون دينار، وخفض الاجانب نسب ملكياتهم في بوبيان بنسبة 0.01% لتصل النسبة الاجمالية الى 5.29% بقيمة 135.2 مليون دينار، وفي بنك وربة بنسبة 0.01% بنسبة اجمالي 4.37% بقيمة 18.7 مليون دينار.



وارتفعت في بنك الخليج بنسبة 0.07% لتصل إلى 11.83% بقيمة 95.9 مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 597 ألف دينار، وفي المتحد عند 0.41% بقيمة 2.7 مليون دينار.