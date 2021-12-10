أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين بالسحب الحادي عشر لحملة «اربح مع حسابي» للشباب التي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ 3 سيارات Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة وجوائز نقدية بقيمة 250 دينارا لـ 10 فائزين شهريا.

وجرى السحب بالمقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



والفائزون هم: دانة مناور العازمي، فاطمة ناصر البناي، سارة أحمد العازمي، دانة منصور العمر، عبدالوهاب عدنان الحداد، اسيل مساعد المطيري، مها نصار الركيبي، شريفة أحمد ارشيد، أماني صباح العنزي، سلمى محمد الديحاني.



ويأتي إطلاق هذه الحملة بمميزاتها الإضافية ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.



وبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على برنامج حسابي، يدخل العملاء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250 دينارا كويتيا لـ 10 فائزين شهريا، بالإضافة الى 3 سحوبات على 3 سيارات Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة.



وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب مع الموازنة بين مختلف شرائح العملاء حسب طبيعة كل شريحة، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا لهم.



ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة.



ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك».



والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من اشهر واهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.



ويستمر «بيتك» في إطلاق الحملات التسويقية لمكافأة عملاءه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، ومن أبرزها حملة «خلها على حسابي» التي لاقت ترحيبا كبيرا من أصحاب البرنامج لما تقدمه من عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.



ويعبر «حسابي» للشباب عن طموح وتطلعات وخصائص هذه الشريحة، وينسجم مع توجهات «بيتك» نحو استقطاب أكبر عدد ممكن منهم، حيث يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي، كما يمثل مبادرة من «بيتك» نحو تنويع المنتجات والخدمات المصرفية.