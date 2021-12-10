«كامكو الاستثماري» يواصل تصدر أداء صناديق الاستثمار منذ بداية 2021 بمكاسب 25.5%

السياسة الاستثمارية الحصيفة لمديري الصناديق وفرت ملاذاً آمناً للمساهمين وقت تراجعات الأسواق



شريف حمدي



رغم ما شهدته بورصة الكويت من تراجعات لافتة خلال تعاملات نوفمبر الماضي انعكست على مجمل اداء صناديق الاستثمار، إلا ان هذه الصناديق حافظت على الاستقرار في المنطقة الخضراء برصيد المكاسب الكبيرة التي تحققت منذ بداية العام الحالي، بفضل ما تتمتع به من سياسة استثمارية حصيفة، وإجراءات تحوط توفر الملاذ الآمن للمساهمين وقت التراجعات الحادة للأسواق.



ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء»، فإن 21 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت جميعها مكاسب منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك على النحو التالي:



٭ واصلت الصناديق التقليدية تفوقها منذ بداية العام، وذلك بتصدر صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست اداء الصناديق بشكل عام بمكاسب 25.5% من بداية السنة.



٭ تلاه صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من شركة كامكو انفست مكاسب بلغت 23.8%.



٭ وجاء صندوق الساحل المدار من شركة الساحل للاستثمار ثالثا بنسبة 23.5%.



٭ وحقق صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي، مكاسب منذ بداية العام وصلت ل 22.7% ليحل في المرتبة الرابعة.



٭ وحقق صندوق المركز للاستثمار والتطوير المدار من شركة المركز المالي مكاسب بلغت 22.5%.



٭ اسلاميا، تصدر صندوق الدرة الاسلامي المدار من شركة كامكو انفست الاداء بنسبة مكاسب من بداية السنة بلغت 21.9%، تلاه صندوق الفجر الاسلامي المدار من شركة وفرة للاستثمار الدولي بنسبة 20.5%، وتلاه صندوق المركز الاسلامي بمكاسب 19.8%.



تعاملات نوفمبر



وعلى صعيد أداء الشهر الماضي، فقد منيت صناديق الاستثمار بخسائر جماعية بنهاية تعاملات الشهر الفائت بنسب تراوحت ما بين 3% وحتى 8.5%، وذلك جراء عمليات البيع غير المدورس الناجمة عن حالة الهلع التي ضربت اسواق المال في العالم ومنها بورصة الكويت بعد رصد متحور اميكرون.



وبتحليل أداء صناديق الاستثمار بنهاية تعاملات الشهر الماضي، نجد أن 8 صناديق، تفوقت على اداء مؤشر السوق الأول الذي حقق بنهاية جلسة 30 نوفمبر الماضي ارتفاع بنسبة 21.5%، وهي عبارة عن 7 صناديق تقليدية هي كامكو الاستثماري، وكامكو لمؤشر السوق الأول، وصندوقا الساحل، وفرصة المالي، وصندوق المركز للاستثمار والتطوير، وصندوق الوطنية الاستثماري، وصندوق الأهلي الكويتي، فيما ضمت قائمة الصناديق التي تفوقت على اداء مؤشر السوق الأول من الصناديق الإسلامية صندوق واحد وهو الدرة الاسلامي.