أحيت Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، ذكرى تولي مؤسس دولة قطر، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني، مقاليد الحكم في البلاد، وذلك خلال حفل استقبال خاص عقد في مقر إقامة السفير القطري لدى البلاد، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر الجاري.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن السفارة القطرية أقامت حفل الاستقبال بحضور السفير القطري في الكويت علي بن عبدالله آل محمود، الذي استقبل جموع المهنئين من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي البعثات الديبلوماسية الذين توافدوا لتقديم التهاني.



وقد حرص قياديو شركة Ooredoo كونها إحدى الشركات القطرية الكبرى في الكويت، على حضور حفل الاستقبال لتهنئة السفير القطري في الكويت والضيوف الحاضرين.



وقد حضر حفل الاستقبال من شركة Ooredoo الكويت كل من: الرئيس التنفيذي عبدالعزيز يعقوب البابطين، ورئيس القطاع المالي فادي قعوار، ومدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب، ومدير إدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية ثامر الطاحوس، ومدير العلاقات العامة والاتصالات الداخلية ناظم الغبرا، ومسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي عبدالله جريس وقناص الفجي، ومدير أول الشركات سليمان الحمود، ومدير الإعلان والتسويق ناصر العبدالله، ومدير أول رعاية العملاء فهد الكندري.



وعبرت الاحتفالات التي أقيمت عن هوية وتاريخ دولة قطر، فضلا عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة قطر الشقيقة، قيادة وشعبا، بالإضافة إلى إحياء ذكرى تأسيس الدولة وما حققته من نهضة وتطور في ظل القيادة الحكيمة.