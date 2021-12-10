قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء 8 الجاري، بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار لكل منهم، وهم: هاجر دعيج العازمي، ومحمد سليمان البصيري، وناصر مشعان الهاجرى، وحمد محمد الانصاري، ومحمد حمد العنزي، ومي زياد محمود، وعادل نهابة خلف، وسعاد أحمد دشتي، وناجي عيسي الخياط، وراضي عطب نغيمش، وعلي درويش الجمل، وحسين صالح الشيخ، وعبدالله حسن البدر، ودلال هباس السهلى، وصالحة محمد ال رشيد، ودلال زيد الزيد، وهديل علي الفارس، وحسين على الرشيدي، وبندر عبدالله غانم، وحنان محمد معرفي.