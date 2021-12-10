عقدت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماع الجمعية العمومية أمس، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية م.محمد عبدالله العنجري، وبحضور أمين الصندوق معاذ الفيلكاوي، وممثل عن مكتب الرأي للتدقيق المحاسبي، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.



وقد ناقشت العمومية جدول الأعمال والذي تضمن تقرير مجلس الإدارة من الوجهة الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، واعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية 2019 و2020، ومشروع الميزانية المقبلة.



وأيضا مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، وقد تقدم لانتخابات مجلس إدارة الجمعية عدد 9 أعضاء من الجمعية العمومية، وعقب الجمعية العمومية اجتماع المجلس للتشكيل وتزكية المناصب واللجان، وذلك كما يلي:



٭ رئيس مجلس الإدارة (محمد عبدالله العنجري)



٭ نائب رئيس مجلس الإدارة (سليمان منصور الخشتي)



٭ أمين السر (محمد صادق القطان)



٭ أمين الصندوق (علي محمد الهاشمي)



٭ أحمد سليمان معرفي (عضو مجلس إدارة)



٭ خالد غازي الزنكي (عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الإلكترونية)



٭ ريهام عثمان العيار عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسجيل والانتساب)



٭ زبن بيان الراجحي (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الشكاوى والعوارض)



٭ عبدالله عادل محمد عضو مجلس إدارة (ورئيس لجنة العلاقات العامة).