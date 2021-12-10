عبدالكريم تقي: المشروع يهدف إلى حماية المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية من كل الجوانب



طارق عرابي



دشنت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع شركة هواوي العالمية صباح أمس، أول وحدة متنقلة للحماية للكوارث، والتي ستكون بمنزلة أول مركز بيانات مسبق الصنع في الكويت.



وأقامت هيئة الصناعة حفلا خاصا بافتتاح مشروع الحاويات، شارك فيه مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي والرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريكو لين، حيث اكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن الهدف من المشروع هو حماية المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية من كل الجوانب.



وأضاف تقي أن الفكرة التي ولدت لدى الهيئة منذ نحو ثلاث سنوات كانت تهدف لإيجاد موقع لحماية الخطوط التي تمد المستثمر الصناعي بالمعلومات التي يحتاجها، حيث جاءت فكرة إنشاء حاوية متنقلة للحماية من الكوارث يتم من خلالها نقل الملفات وتشغيل الانظمة الخاصة بالمعاملات الصناعية في حال وقوع أي مشكلة للمبنى الأساسي لمركز المعلومات الواقع في مبنى الهيئة العامة للصناعة.



وقال تقي إن المبادرة التي تقدم بها مركز المعلومات ودعم القرار بالهيئة العامة للصناعة قام بتبني الفكرة وتطبيقها، حيث تم تنفيذ أول وحدة متنقلة للحماية من الكوارث، ما يدل على حرص الهيئة على مواكبتها لتوجيهات القيادة السياسية بإيجاد نظام لحماية المعلومات من الكوارث، خاصة أن المعلومات لا تقدر بثمن، وبالتالي لابد من أخذ الخطوات الاحترازية لحماية هذه المعلومات ليس من الكوارث فحسب، وإنما يمكن الاستفادة من هذه الوحدة لتشغيل أنظمة الهيئة العامة للصناعة في حال وجود صيانة للأنظمة الحالية في الأحوال الطبيعة أيضا.



وأعرب تقي عن أمله في أن تستفيد باقي الجهات الحكومية بالدولة من هذه التجربة، وتطبيق أنظمة شبيهة لأنظمتها في كل هيئات ووزارات الدولة.



كيف استفادت الهيئة العامة للصناعة من حاوية مواجهة الكوارث؟



1- استمرار عمل الأجهزة والاجراءات والعمليات حال حدوث أي مشكلة مع المركز الرئيسي.



2- احتواؤها على أنظمة وأجهزة وخوادم طبق الأصل من الاجهزة والبرامج والتطبيقات التي تستخدمها الهيئة في إجراءاتها اليومية في المركز الرئيسي.



3- تسجيل لحظي للبيانات والمعلومات بين المركز الرئيسي وحاوية مواجهة الكوارث مما يساعد على عدم فقدان البيانات والعمليات التي تقوم بها الهيئة العامة للصناعة بشكل يومي.



4- استمرارية العمل بها على مدار الساعة خلال السنة دون توقف أو انقطاع للخدمة.



5- سهولة نقل العمليات والاجراءات للعمل على حاوية مواجهة الكوارث.



6- سهولة عمل الصيانة واستبدال الأجهزة وتحديثها في المركز الرئيسي دون الحاجة إلى توقف أعمال الهيئة اليومية.



7- سهولة نقلها إلى أماكن متعددة.



8- أكثر أمانا في استمرارية تنفيذ الاعمال اليومية للهيئة.



9- أكثر أمانا في حفظ كافة بيانات ومعلومات وأنظمة الهيئة المتعددة.



10- أكثر وفرة في أعمال الصيانة السنوية.



11- تطبيق تكنولوجي حديث والخروج عن النمطية والتقليدية في بناء مركز مواجهة الكوارث الطبيعية.



12- تعتبر حاوية مواجهة الكوارث أول حاوية على مستوى جميع الجهات الحكومية في الكويت.



مزايا الحاوية



1- سهولة النقل من مكان إلى آخر.



2- وجود العديد من أنظمة الحماية لمكافحة الحريق والسيول والغبار.



3- وجود الكثير من خزانات تكنولوجيا المعلومات بداخلها مما يتيح إضافة أجهزة أو خوادم مستقبلا.



4- سهولة نقل واستبدال الأجهزة بداخلها.



5- سهولة توفير مصدر للطاقة الكهربائية عن طريق المولد الكهربائي.



6- وجود أنظمة حفظ الطاقة بداخلها UPS تساعد على استمرارية عمل الأجهزة حال انقطاع التيار الكهربائي.



7- سهولة التوصيل مع المركز الرئيسي من خلال الاتصال بشرائح نقل المعلومات.



حاوية مواجهة الكوارث



تعتبر حاوية مواجهة الكوارث ذات هيكل ميكانيكي حجمها 40 قدما، تستعمل كمركز بيانات شامل في الهواء الطلق، يدمج إمدادات الطاقة والتوزيع والتبريد والادارة ومكافحة الحرائق وأنظمة التخزين لتكنولوجيا المعلومات، مما يتيح نظاما مستقرا وموثوقا، وبيئة موفرة للطاقة.

مع وجود مركز بيانات كامل مجهز مسبقا في حاوية واحدة، مع إمكانات التوصيل والتشغيل- تدعم الحاوية أيضا النقل السريع والمرن للبيانات والاجراءات والعمليات، وتتميز بمقاومة الزلازل، إلى جانب مستوى حماية من الماء والغبار، كما تتميز الحاوية بأن بها أنظمة إمدادات الطاقة والتبريد ومكافحة الحرائق وإدارة البنية التحتية لمركز البيانات DCIM.