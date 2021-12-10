قطر تستضيف مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر بالربع الأخير من 2023

تولي سورية رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي لـ «أوابك»



عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه 107 أمس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2021، وبحضور أعضاء مجلس وزراء المنظمة.



وقد ترأس وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس وفد الكويت المشارك بالاجتماع، وذلك بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر الصباح، ومدير مكتب إدارة مكتب وزير النفط عبدالله الظفيري.



وقالت وزارة «النفط» في بيان صحافي، إن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بمنظمة (أوابك)، ومن أهمها مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة لعام 2021، ومن ذلك المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها.



وذكرت ان اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد تمهيدا لاجتماع مجلس وزراء منظمة (أوابك)، اطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن آخر التطورات المتعلقة بخطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، واصدر المكتب التنفيذي توصياته بشأن بذل الجهود وحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة في تفعيل وتطوير نشاط المنظمة وتذليل كافة الصعاب للأمانة العامة من أجل تحقيق الأهداف والرؤى الاستراتيجية.



وأضافت «النفط» ان الاجتماع ناقش ايضا ما تم إعداده من الدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة بصناعة النفط والغاز، اضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.



وأشارت إلى أنه تم الاطلاع على نشاطات الشركات العربية المنبثقة عن منظمة (أوابك) وجهود الأمانة العامة للمنظمة في تفعيل العلاقة مع الشركات والاجتماعات التنسيقية لمواجهة التحديات والتغلب عليها.



من جانبه، رحب الأمين العام لمنظمة «أوابك» علي بن سبت بالوزراء المشاركين في الاجتماع، متطلعا إلى مواصلة دعمهم ومساندتهم لنشاط المنظمة، كما رحب بوزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية محمد عرقاب، ووزير النفط في جمهورية العراق احسان عبدالجبار اسماعيل، ووزير النفط ووزير التعليم العالي الكويتي د.محمد الفارس، ووزير النفط والغاز في دولة ليبيا م. محمد إمحمد عون، الذين يشاركون في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة الأولى، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.



وبعد اقرار جدول الأعمال، قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة أدناه، وبالتالي إقرارها، والتي تشمل: المصادقة على محضر الاجتماع 106 لمجلس وزراء المنظمة الذي عقد على مستوى المندوبين عبر تقنية الاتصال المرئي، بتاريخ 22/5/2021، واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022.



كما اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن سير العمل في خطة تطوير وتفعيل نشاط المنظمة، وفي هذا الشأن فقد عبر المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي قامت بها الأمانة العامة في إطار تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، داعيا إلى استمرارية جهود الأمانة العامة في هذا الجانب.



وأيضا اطلع على التقرير السنوي الخمسين الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2020 والنصف الأول من 2021، وأحيط علما بنتائج الاجتماع التنسيقي السنوي الخمسين لتلك الشركات الذي عقد يومي 23 و24 أكتوبر 2021 في القاهرة، والتي جاء فيها الاستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجالات المتعلقة بنشاطاتها.



ووافق المجلس على استضافة دولة قطر لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر خلال الربع الاخير من عام 2023، كما وافق على تولي الجمهورية العربية السورية رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتبارا من 1 يناير 2022، فيما سيعقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في الكويت خلال شهر ديسمبر 2022.