يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد فجر غد السبت إلى مونتينغرو للدخول في معسكر تدريبي استعدادا لمنافسات دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في الكويت يناير المقبل وبطولة كأس آسيا (تصفيات كأس العالم - پولندا والسويد 2023). وسيتوجه بعدها الى مقدونيا لاستكمال معسكره. ويترأس الوفد رئيس اتحاد اليد الفريق ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق ويرافقه أمين السر قايد العدواني وأعضاء مجلس الإدارة مشعل القبندي وطلال العتيبي والجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس ومدير المنتخب الوطني فهد الهاجري والجهاز الفني بقيادة المدرب بوريس دينيتش والمعد البدني السلوفيني توماس ومدرب حراس المرمى علي الخضر والإحصائي أيمن الشيخ واخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول و26 لاعبا.



وأكد محمد الخميس أن الاتحاد لم يدخر جهدا في دعم المنتخب وتوفير البيئة المناسبة للوصول الى الحالة المطلوبة من الجاهزية للمنافسة في بطولتي دورة الألعاب الخليجية وكأس آسيا، مشيرا إلى أن الهداف من خطة الاعداد الوصول إلى النهائيات العالمية في پولندا والسويد والمنافسة لرفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية المختلفة.



وأثنى على جهود اللجنة الأولمبية الكويتية في دعمها ومتابعتها لخطة اعداد المنتخبات الوطنية، كما أشاد بدور الهيئة العامة للرياضة في الحضور والمتابعة وتذليل العقبات التي تواجه الأزرق.



وعن فرص التأهل إلى النهائيات أكد الخميس أن أزرق اليد قادر على الوصول إلى النهائيات بسواعد اللاعبين الذين يظهرون روحا تنافسية وقوة في التدريبات.